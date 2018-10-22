2018-10-22T09:28:04+03:00
Происшествия

Ущерб от сгоревшего в Челябинске бензовоза оценили в пять миллионов рублей

Такую цифру озвучил глава Советского района
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Горящую цистерну тушили восемь машин спецтехники и 20 пожарных. Фото: МЧС.Горящую цистерну тушили восемь машин спецтехники и 20 пожарных. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Вспыхнувший во время заправки бензовоз, 19 октября, наделал шума в Челябинске. Так как машина была наполнена топливом, возгорание приняло устрашающий вид. Столб дыма почти полчаса был виден из близлежащих районов города.

В понедельник, 22 октября, на аппаратном совещании сообщили, какой ущерб нанесло ЧП.

— Ущерб от возгорания бензовоза составил пять миллионов рублей, — заявил глава Советского района Владислав Макаров. — Благодаря оперативному реагированию пожарных большего ущерба удалось избежать.

Пожар произошел утром 19 октября. Дымом заволокло южную часть города. Жители услышали взрывы и сначала предположили, что горят склады нефтебазы. Но как выяснилось позже, во время заправки загорелся бензовоз. Горящую цистерну тушили восемь машин спецтехники и 20 пожарных. Погибших и пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом.Видео: Комсомольская правда

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Челябинска исчезли баки для отходов
В Челябинской области ребенок закрыл маму на балконе четвертого этажа
В минздраве Челябинской области объяснили ситуацию с ребенком, которого не принимали в больницу после ДТП
В Челябинской области школьники хотели погреться у Вечного огня и случайно погасили пламя
В Челябинске на оживленных перекрестках отключили светофоры
Синоптики рассказали, когда в Челябинск придет настоящая зима
В Челябинской области пьяная автомобилистка врезалась в машину с детьми
Южноуральцы отправятся на поиски врача, который пропал во время рыбалки две недели назад
Курганский Хатико полгода дежурит прямо на дороге
В Челябинске у жилых домов ошиваются совы и лисы
Чинить по-русски: южноуральский Кулибин скрестил две маршрутки
Котлета с сюрпризом: житель Магнитогорска нашел в полуфабрикате опасный предмет
Фильм про Грымзу из Челябинска покажут на фестивале в Крыму
После массовой жалобы зэков на тяжелую жизнь в ИК Копейска приехал прокурор области
В утренней аварии на трассе в Челябинской области сгорели два человека
«Достали гроб из могилы»: в Миассе обсуждают разворошенную могилу на кладбище
Няня бросила двух детей на детской площадке в Челябинске и ушла на два часа по своим делам
«Трактор» в овертайме выиграл в Челябинске у «Авангарда»
Южноуралец случайно нашел на берегу озера уникальный клад
В Челябинске на территории ТЭЦ обнаружено тело охранника с огнестрельным ранением
Педагог из Юрюзани записала видеообращение к властям
В Магнитогорске установят бронзовую скульптуру «Милиционер»
На Южном Урале школа заплатит ученице 20 тысяч рублей за травму позвоночника
В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан
Ура, каникулы! Две челябинские школы закрыты из-за карантина
В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента
Мусорный скандал в Челябинске: режим ЧС ввели напрасно