Ущерб от сгоревшего в Челябинске бензовоза оценили в пять миллионов рублей
Вспыхнувший во время заправки бензовоз, 19 октября, наделал шума в Челябинске. Так как машина была наполнена топливом, возгорание приняло устрашающий вид. Столб дыма почти полчаса был виден из близлежащих районов города.
В понедельник, 22 октября, на аппаратном совещании сообщили, какой ущерб нанесло ЧП.
— Ущерб от возгорания бензовоза составил пять миллионов рублей, — заявил глава Советского района Владислав Макаров. — Благодаря оперативному реагированию пожарных большего ущерба удалось избежать.
Пожар произошел утром 19 октября. Дымом заволокло южную часть города. Жители услышали взрывы и сначала предположили, что горят склады нефтебазы. Но как выяснилось позже, во время заправки загорелся бензовоз. Горящую цистерну тушили восемь машин спецтехники и 20 пожарных. Погибших и пострадавших нет.
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Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом.Видео: Комсомольская правда