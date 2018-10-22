В Челябинской области ребенок закрыл маму на балконе четвертого этажа

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-22T10:12:47+03:00

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Пока жительница Магнитогорска развешивала постиранное белье на балконе, трехлетний карапуз подошел к балконной двери и случайно закрыл ее. Малыш сам не понял, как повернул ручку, а направить ее назад уже не получалось. Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в доме по улице Суворова.

Маме пришлось просить прохожих вызвать спасателей.

— При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились с верхнего этажа и открыли балконную дверь, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

С мамой и ребенком все в порядке.

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