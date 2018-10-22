В центре Челябинска исчезли баки для отходов

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-22T11:04:47+03:00

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«Круговорот» мусорных баков утомил челябинцев. Две недели назад на контейнерных площадках в жилых кварталах появились новые вместительные баки. Власти анонсировали, что в город прибудут 3,5 тысячи емкостей для отходов взамен тех, что вывезли взбунтовавшиеся перевозчики отходов.

Вроде, и мусор стали вывозить чаще, и город вздохнул посвободнее. Но вот напасть: в Центральном и Металлургическом районах из дворов пропадают баки. И жители уже запутались: то ли старые емкости утащили, то ли новые пропали.

— На контейнерной площадке у дома №65а по ул. Сони Кривой было когда-то шесть мусорных баков. Потом осталось пять. Сейчас и вовсе один, — говорит челябинец Владимир Гаврилов. — Та же ситуация во дворе дома №45 по ул. Советской.

В мэрии подтверждают: баков не хватает. Как заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, на ЧМЗ и в центре должны скоро появиться контейнеры «из запасников» города.

— Они старые, но крепкие, — пояснил градоначальник.