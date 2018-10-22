Двухлетний ребенок погиб на руках матери под песчаным завалом в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-22T12:01:02+03:00

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Трагический инцидент около поселка Мичуринский Карталинского района. Сюда 21 октября приехала семья с маленьким ребенком. Отец семейства заготавливал песок в местном карьере, чтобы строить дом. Пока мужчина трудился, его жена с ребенком на руках бродила по песчаным склонам .

В один момент отвал ушел из-под ног женщины. Она полетела вниз, а затем ей на голову высыпалась солидная куча песка. Мать с двухлетним ребенком оказась буквально погребена.

— Мужчина откапал их и повез в больницу. По дороге ребенок погиб. Сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу. Ситуация на контроле, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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