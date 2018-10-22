В Магнитогорске голые байкеры устроили заезд по городу

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-22T12:37:58+03:00

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В субботу 20 октября магнитогорцы стали очевидцами неприличного зрелища. Десятки байкеров промчались по главным улицам Магнитогорска в одном нижнем белье. Возможно, что таким неординарным способом участники мотопробега решили закрыть нынешний мотосезон.Кстати, температура воздуха в выходной была всего -9 градусов.

Магнитогорцы уже выкладывают в социальные сети фото и видео «голого» заезда. На кадрах крепкие мотоциклисты и их "боевые" подруги в шлемах, трусах и ботинках.

Одни пишут, что группа байкеров без привычной экипировки подняла им настроение. Однако большинство горожан «обнаженку» не оценили. Особенно внешний вид участников местного мотоклубва возмутил родителей, которые в этот момент шли по городу с маленькими детьми.

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