2018-10-22T12:37:58+03:00
Общество

В Магнитогорске голые байкеры устроили заезд по городу

Горожане мотопробег в стиле "ню" не оценили
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com Автор: Кристина АбрамовскаяФото: vk.com Автор: Кристина Абрамовская
Изменить размер текста:

В субботу 20 октября магнитогорцы стали очевидцами неприличного зрелища. Десятки байкеров промчались по главным улицам Магнитогорска в одном нижнем белье. Возможно, что таким неординарным способом участники мотопробега решили закрыть нынешний мотосезон.Кстати, температура воздуха в выходной была всего -9 градусов.

Магнитогорцы уже выкладывают в социальные сети фото и видео «голого» заезда. На кадрах крепкие мотоциклисты и их "боевые" подруги в шлемах, трусах и ботинках.

Одни пишут, что группа байкеров без привычной экипировки подняла им настроение. Однако большинство горожан «обнаженку» не оценили. Особенно внешний вид участников местного мотоклубва возмутил родителей, которые в этот момент шли по городу с маленькими детьми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Голые байкеры.Видео: Кристина Абрамовская

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Челябинска Евгений Тефтелев приказал убрать ларьки с шаурмой с гостевых маршрутов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
Компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов
Двухлетний ребенок погиб на руках матери под песчаным завалом в Челябинской области
В центре Челябинска исчезли баки для отходов
В Челябинской области ребенок закрыл маму на балконе четвертого этажа
Ущерб от сгоревшего в Челябинске бензовоза оценили в пять миллионов рублей
В минздраве Челябинской области объяснили ситуацию с ребенком, которого не принимали в больницу после ДТП
В Челябинской области школьники хотели погреться у Вечного огня и случайно погасили пламя
В Челябинске на оживленных перекрестках отключили светофоры
Синоптики рассказали, когда в Челябинск придет настоящая зима
В Челябинской области пьяная автомобилистка врезалась в машину с детьми