Глава Челябинска Евгений Тефтелев приказал убрать ларьки с шаурмой с гостевых маршрутов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-22T14:06:44+03:00

В следующем году в городе не должно остаться ни одного нелегального киоска

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В понедельник, 22 октября, глава Челябинска Евгений Тефтелев побывал в районе памятника Курчатову, что завершает проспект Ленина, и обратил внимание на засилье ларьков с шаурмой.

— Я не против шаурмы, но работать нужно по закону. Активнее работайте про демонтажу незаконных торговых точек. В неделю вывозится на штрафстоянки от семи до 14 ларьков в неделю, но нужно набирать темпы. В следующем году вводится дизайн-код на гостевых улицах, потому придется торговцам перестраиваться, выполнять наши условия. Или рпботать легально, по всем правилам, или уходить из города, — обратился Тефтелев к начальнику Управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергею Березуеву.

«Комсомолка» уже не раз сообщала, что торговцы, выводя ларьки из центра города, лепят из них трущобы на северо-западе Челябинска. Например, на перекрестке ул. Братьев Кашириных и ул. Чайковского ларьки стоят и на тротуаре, загораживая проход на остановку общественного транспорта.

Кривой город из фанеры и желаза вырос на перекрестке ул. Чичерина и Комсомольского проспекта. Здесь, с земли, продаются бахчевые, помидоры, яблоки.

Удастся ли ликвидировать торговый хаос в Челябинске?

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