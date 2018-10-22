2018-10-22T16:42:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области возбудили уголовное дело на вандала, осквернившего Вечный огонь

Ему грозит до трех месяцев ареста
Валентина ВАГАНОВА
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Вандалом оказался 20-летний местный житель.Вандалом оказался 20-летний местный житель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Коркино полицейские задержали местного жителя, который в конце сентября потушил Вечный огонь на Комсомольской площади. По информации местных СМИ, вандал погасил огонь самым подлым образом — помочился на него.

Остаться незамеченными ему не удалось. Его действия запечатлела камера видеонаблюдения.

— Полицейские изучили записи с камер, провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали 20-летнего местного жителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На парня возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Ему грозит до трех месяцев ареста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кстати, подобные случаи происходят в городе едва ли не каждый год. На прошлой неделе мальчишки случайно потушили пламя, решив погреться возле него. Два года назад парни из любопытства накрыли пламя пластиковой бутылкой. А в январе этого года двое подростков забросали горелку на мемориале снегом.

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