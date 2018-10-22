В Челябинской области грабители пробили голову матери, когда она усаживала ребенка в машину

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-22T17:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На жительницу Магнитогорска неизвестные напали прямо возле подъезда на Жукова, 7, когда она усаживала своего двухлетнего малыша в машину. Грабители пробили матери голову, забрали деньги и телефон.

О нападении рассказал ее знакомый Даниил Черепанов. В группе во ВКонтакте «На дорогах Магнитки» он опубликовал пост в надежде найти свидетелей происшествия.

— Это произошло в пятницу, 20 октября, около 22-23 часов. Пробили голову матери моего друга, когда она усаживала ребенка в детское автокресло. У нее сотрясение. Сейчас мы опрашиваем соседей, ищем свидетелей, — говорит Дмитрий.

В полицию пострадавшая сама не обращалась — лечилась, было не до этого. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что по факту публикации в соцсети начата проверка, устанавливают обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.