В Челябинской области грабители пробили голову матери, когда она усаживала ребенка в машину
На жительницу Магнитогорска неизвестные напали прямо возле подъезда на Жукова, 7, когда она усаживала своего двухлетнего малыша в машину. Грабители пробили матери голову, забрали деньги и телефон.
О нападении рассказал ее знакомый Даниил Черепанов. В группе во ВКонтакте «На дорогах Магнитки» он опубликовал пост в надежде найти свидетелей происшествия.
— Это произошло в пятницу, 20 октября, около 22-23 часов. Пробили голову матери моего друга, когда она усаживала ребенка в детское автокресло. У нее сотрясение. Сейчас мы опрашиваем соседей, ищем свидетелей, — говорит Дмитрий.
В полицию пострадавшая сама не обращалась — лечилась, было не до этого. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что по факту публикации в соцсети начата проверка, устанавливают обстоятельства происшествия.
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