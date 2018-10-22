2018-10-22T17:36:17+03:00
Происшествия

В Челябинской области грабители пробили голову матери, когда она усаживала ребенка в машину

Нападавшие забрали кошелек и телефон
Валентина ВАГАНОВА
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У пострадавшей сотрясение мозга.У пострадавшей сотрясение мозга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На жительницу Магнитогорска неизвестные напали прямо возле подъезда на Жукова, 7, когда она усаживала своего двухлетнего малыша в машину. Грабители пробили матери голову, забрали деньги и телефон.

О нападении рассказал ее знакомый Даниил Черепанов. В группе во ВКонтакте «На дорогах Магнитки» он опубликовал пост в надежде найти свидетелей происшествия.

— Это произошло в пятницу, 20 октября, около 22-23 часов. Пробили голову матери моего друга, когда она усаживала ребенка в детское автокресло. У нее сотрясение. Сейчас мы опрашиваем соседей, ищем свидетелей, — говорит Дмитрий.

В полицию пострадавшая сама не обращалась — лечилась, было не до этого. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что по факту публикации в соцсети начата проверка, устанавливают обстоятельства происшествия.

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