2018-10-22T17:41:37+03:00
Экономика

ВТБ выбрал технологические стартапы для дальнейшего внедрения в свои бизнес-процессы

Банк провел отбор проектов в рамках корпоративного акселератора. Были отобраны 12 инновационных решений для дальнейшего тестирования и пилотирования
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Среди проектов, прошедших отбор: решения с использованием биометрической идентификации, технологии для персонализации отношений с клиентами, решения по автоматизации контакт-центров, технологии генерации целевых клиентов, интеллектуальная платформа для анализа и управления данными, конструктор документов с использованием искусственного интеллекта и другие.

В состав экспертного жюри вошли главы глобальных бизнес-линий банка. Они оценивали стартапы по таким критериям, как потенциал и инновационность технологий, конкурентные преимущества и готовность работать с проектом в качестве бизнес-заказчика в рамках тестирования в акселераторе.

«Вместе с отобранными проектами нам предстоит в ближайшие месяцы создавать продукты и сервисы ВТБ для наших клиентов на несколько лет вперед. Проекты отбирали люди, чья работа — это оперативное реагирование на меняющиеся потребности клиентов. С теми стартапами, чьи решения не попали в акселератор, мы также готовы продолжить диалог и найти в банке заинтересованных бизнес-заказчиков», — отметила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

В марте 2019 года будут подведены итоги, а стартапы, показавшие наилучший результат, получат возможность интеграции своих решений в бизнес-процессы и клиентские сервисы.

Корпоративный акселератор был запущен в мае 2018 совместно с GenerationS для поиска инновационных решений. Были поданы заявки из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь.

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