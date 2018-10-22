Жителей Челябинска приглашают обследоваться на предрасположенность к инсульту

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-22T18:15:23+03:00

Провериться можно до 30 октября в больницах и поликлиниках

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К Всемирному Дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, челябинские медики запустили мероприятия по профилактике этого заболевания. В больницах они организовали акцию «Территория здоровья», где челябинцы смогут без талонов проверить свой организм.

— Посетители смогут получить консультацию кардиолога, терапевта и невролога. Также на площадках определят сосудистый возраст, рост, вес, артериальное давление, уровень содержания глюкозы и холестерина в крови, рассчитают индекс массы тела, — рассказала заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Челябинска Инна Киреева.

Места и расписание работы «Территории здоровья»:

25 октября — в ГКБ № 1, место проведения уточняется;

26 октября — в ГКБ № 11, улица Дзержинского, 15, кб. 234;

29 октября — ГКБ № 6, место проведения уточняется;

30 октября — ГКБ № 8, улица Горького, 18, кб. 133.

Время работы площадок с 8 до 12 часов.

Также 27 октября с 8 до 13 часов во всех медорганизациях Челябинска пройдет день открытых дверей для прохождения диспансеризации. Жителям расскажут, как измерять артериальное давление, как выявить первые признаки инсульта и инфаркта и оказать помощь в экстренных ситуациях.

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