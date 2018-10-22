2018-10-22T18:56:06+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области обсудил с главой Правительства стройки к саммиту ШОС в Челябинске

Борис Дубровский рассказал Дмитрию Медведеву о том, что уже сделано
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Во-первых на ул. Труда кипит стройка конгресс-холла «Таганай» и общественного делового центра «Крылья» на набережной возле цирка, в которых примут три десятка делегаций стран. Во-вторых, формируется инфраструктура отелей.

— По этим объектам решен вопрос финансирования, — подчеркнул Дубровский, — они будут построены в срок. На средства частного инвестора строится новый терминал аэропорта, который будет сдан уже в 2019 году. Пассажиропоток аэропорта увеличится с 1,3 млн человек в год до полутора миллионов, а после мы рассчитываем выйти на цифру в 2,5 млн человек в год.

Говорили и подготовке к строительству скоростной магистрали «ЧелябинскЕкатеринбург».

— Есть инвесторы, готовые финансировать строительство вскладчину с государством, — сказал губернатор. — К тому же, магистраль обозначена в заявке Екатеринбурга на проведение в 2025 году международной выставки «ЭКСПО», а Челябинск должен взять на себя часть бизнес-потоков.

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