В Челябинске автобусы с садовых маршрутов «перекинут» на городские

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-22T20:03:14+03:00

В следующем сезоне маршруты возобновят, причем их должно стать больше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Садовые автобусные маршруты в южноуральской столице отменили до весны. В этом году большинство дачников закончили работы в садах до середины октября и потребность в транспорте исчезла.

Но машины не будут стоять без дела до следующего года. В мэрии решили выпустить их на улицы, усилив расписание общественного транспорта. Об этом сообщил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод на аппаратном совещании в городской администрации.

— В связи с завершением сезонных садовых маршрутов выполняем ваше поручение по повышению выпуска подвижного состава совместно с «Первой транспортной компанией», — уточнил Дмитрий Холод, обращаясь к главе города Евгению Тефтелеву. — Приступили к эксплуатации маршрутов, в частности, 66-го и других. В планах совместный выпуск 120 машин среднего и большого класса.

В следующем сезоне маршруты возобновят, причем власти пообещали, что машин станет больше. Работать они будут на газомоторном топливе.

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