Без долгов: более 56 миллиардов губернатор Дубровский направил на развитие дорог

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-22T20:55:56+03:00

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На Южном Урале завершен сезон больших дорожных работ. Дорожный фонд региона-2018 составил 13,4 млрд руб. Из них 12,4 млрд — средства областного бюджета.

— Нам удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. На следующие несколько лет работы мы выделяем пять ключевых направлений в развитии региона. Одно из которых — мощное развитие дорожной инфраструктуры Челябинска и области, — подчеркнул Борис Дубровский, определяя задачи для областного правительства по формированию бюджета-2019.

За четыре года на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе направлено 56,5 млрд рублей, из них 51,3 млрд решением губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета. Еще 5,2 млрд — средства федеральной казны.

В эксплуатацию введено более 276 км дорог. Отремонтировано более 512 км областных и муниципальных дорог.