2018-10-22T21:15:46+03:00
Общество

Эксклюзив: в Челябинск из Кремля привезли редкие экспонаты

Генеральный директор Музеев московского Кремля Елена Гагарина и губернатор Борис Дубровский подписали семилетнее соглашение о сотрудничестве
Ольга АНТОНОВА
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Елена Гагарина. Дочь первого космонавта Земли. Фото: gubernator74.ruЕлена Гагарина. Дочь первого космонавта Земли. Фото: gubernator74.ru
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Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и генеральный директор Музеев московского Кремля Елена Гагарина открыли в Государственном историческом музее Южного Урала выставку «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков».

Это первый проект, подготовленный в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и государственным историко-культурный музеем-заповедником «Московский Кремль».

Соглашение подписано в июле прошлого года губернатором Борисом Дубровским и генеральным директором музеев Еленой Гагариной. Это первое долгосрочное соглашение, которое Музеи подписали с российским регионом.

Каждый год челябинцев ждет встреча с уникальными экспонатами.

— Я очень рада снова быть в Челябинске. Мы очень волновались, когда готовили для вас эту выставку. Целый ряд предметов были специально отреставрированы для того, чтобы привезти их в Челябинск, — отметила Елена Гагарина.

В следующем году в Челябинск привезут выставку «Наследники русского престола — от рождения до царствования».

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