«Подавать в отставку не планирую»: губернатор Борис Дубровский планирует избираться на новый срок
Не планирует уходить с поста. К критике относится нормально. Готов и дальше работать, чтобы сделать жизнь южноуральцев качественно лучше. Потому намерен баллотироваться на выборы губернатора и в 2019 году. Это громкое заявление Борис Дубровский опубликовал в понедельник, 22 октября.
И в этот же день стало известно о рабочей встрече Дубровского с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министру Дубровский доложил о текущем статусе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Все строится, все проекты в работе: и конгресс-холл «Таганай», и общественно-деловой центр «Крылья», и новый терминал и аэродромный комплекс челябинского аэропорта, и сеть гостиниц.
- Я долго вместе с командой боролся за право Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС. Подготовка к ним — это очень большая ответственность и большой труд, которые я не хочу ни на кого свешивать. В этом смысле проведение саммитов служит дополнительной мотивацией претендовать на следующий срок, - заявляет губернатор.
Однако, подчеркивает Дубровский, решающее слово – за людьми.