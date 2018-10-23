«Подавать в отставку не планирую»: губернатор Борис Дубровский планирует избираться на новый срок

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-23T04:36:06+03:00

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Не планирует уходить с поста. К критике относится нормально. Готов и дальше работать, чтобы сделать жизнь южноуральцев качественно лучше. Потому намерен баллотироваться на выборы губернатора и в 2019 году. Это громкое заявление Борис Дубровский опубликовал в понедельник, 22 октября.

И в этот же день стало известно о рабочей встрече Дубровского с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министру Дубровский доложил о текущем статусе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Все строится, все проекты в работе: и конгресс-холл «Таганай», и общественно-деловой центр «Крылья», и новый терминал и аэродромный комплекс челябинского аэропорта, и сеть гостиниц.

- Я долго вместе с командой боролся за право Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС. Подготовка к ним — это очень большая ответственность и большой труд, которые я не хочу ни на кого свешивать. В этом смысле проведение саммитов служит дополнительной мотивацией претендовать на следующий срок, - заявляет губернатор.

Однако, подчеркивает Дубровский, решающее слово – за людьми.