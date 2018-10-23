Трасса для чемпионов: в Копейске построили уникальную точку подготовки спортсменов

СЕГОДНЯ 04:35 2018-10-23T04:35:00+03:00

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Губернаторский проект «Реальные дела» набирает обороты в Челябинской области. На средства областного бюджета решаются насущные вопросы в городах и районах, на селе. Например, по решению Дубровского Копейск получил 17 млн руб на строительство современной велотрассы. Здесь теперь занимаются воспитанники единственной на Южном Урале школы велоспорта.

— Трасса копейским велосипедистам была необходима. Мы построили современную велодорожку в парке Победы. Я решил увеличить финансирование проекта «Реальные дела» на 2019 год. Он служит главной цели — помогает решать наболевшие проблемы региона. Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей, — завил губернатор.

Программа-2019 будет формироваться после обсуждения с жителями области. Появится перспектива на три года.

Кстати, в Копейске спортсменами дорожка будет занята шесть часов в день. В прочее время горожане смогут кататься по ней на лыжероллерах и роликовых коньках.