Вода пришла. Губернаторский проект работает в отдаленных селах

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-23T04:34:06+03:00

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Нагайбакский район «разрубил узел» застарелой проблемы водоснабжения. Средства пришли по программе «Реальные дела», которую инициировал губернатор Борис Дубровский.

На модернизацию системы водоснабжения муниципалитет получил более 1,5 млн руб. В п. Гумбейский запущена новая скважина, в п. Петровский отремонтирован аварийный участок водопровода.

— В поселке Северный капитально отремонтирован центральный водопровод. На выделенные губернатором средства в Северном отремонтирован весь участок, — отметил глава района Виталий Гайсин.

Еще более 3,5 млн рублей по проекту вложили в ремонт здания детской школы искусств села Остроленка. Гядет ремонт в Фершампенуазской школе искусств. В общеобразовательной школе п. Арсинский капитально отремонтирована кровля, а в садике п. Балканы установлены новые двери и окна, будет закуплена мебель в группы.

Программа «Реальные дела» получит развитие в 2019 году. Так решил Борис Дубровский.