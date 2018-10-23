Металл и продукты питания — в Азию: губернатор Дубровский подвел итоги визита в Узбекистан

СЕГОДНЯ 04:32 2018-10-23T04:33:07+03:00

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Большую российскую делегацию в Узбекистан возглавил президент РФ Владимир Путин. В ее состав вошел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава государства назвал нашу область регионом с одним из самых активных темпов роста экономического сотрудничества с республикой.

На полях форума губернатор Борис Дубровский предложил создать систему взаиморасчета в национальных валютах и упростить сертификационные процедуры.

— Челябинская область плодотворно сотрудничает с регионами Узбекистана. По итогам прошлого года регион занял 1 место по объему экспорта в республику среди субъектов РФ. Сейчас товарооборот вырос на 40%, — подчеркнул Дубровский.

Южный Урал готов предложить республике мясо птицы, куриное яйцо, другие продукты питания. Нужна система взаиморасчета в национальных валютах, подчеркнул Дубровский. Кроме того, нужно упростить сертификационные процедуры.

Сейчас Южный Урал поставляет в Узбекистан продукцию ММК , ЧМК, ЧЭМК, ЧКПЗ, автозавода «Урал», «Конара», «Крановых технологий».