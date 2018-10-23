Житель Магнитогорска нашел в коробке с соком клеща
Сезон клещей почти окончен, однако с ними еще можно повстречаться. И, как оказалось, не только на улице.
— 21.10.2018 купили коробку сока. На следующий день, допивая, обнаружили это. Клещ в соке! Это как? Может, кто подскажет, что делать в данной ситуации? Куда обратиться, что бы проверили клеща и сок? — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» Евгений Селиверстов.
Мужчина приложил к своему посту фото, которое испортило аппетит многим подписчикам группы. Но некоторые все же справились с эмоциями и дали совет по существу.
— Смысл его проверять? Клещ впрыскивает слюну при укусе, только так можно заразиться. Так что выбросьте и все, — считает Юлия Шманева.
Кто-то также советует отправить фото написать компании-производителю. Однако, доказать, что клещ был именно в коробке с соком практически невозможно.
Что только не находят южноуральцы в продуктах! Например, недавно в опять же жителю Магнитогорска в котлете попался предмет опаснее мертвого клеща.
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