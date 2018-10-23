Житель Магнитогорска нашел в коробке с соком клеща

СЕГОДНЯ 04:32 2018-10-23T04:32:39+03:00

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Сезон клещей почти окончен, однако с ними еще можно повстречаться. И, как оказалось, не только на улице.

— 21.10.2018 купили коробку сока. На следующий день, допивая, обнаружили это. Клещ в соке! Это как? Может, кто подскажет, что делать в данной ситуации? Куда обратиться, что бы проверили клеща и сок? — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» Евгений Селиверстов.

Мужчина приложил к своему посту фото, которое испортило аппетит многим подписчикам группы. Но некоторые все же справились с эмоциями и дали совет по существу.

— Смысл его проверять? Клещ впрыскивает слюну при укусе, только так можно заразиться. Так что выбросьте и все, — считает Юлия Шманева.

Кто-то также советует отправить фото написать компании-производителю. Однако, доказать, что клещ был именно в коробке с соком практически невозможно.

Что только не находят южноуральцы в продуктах! Например, недавно в опять же жителю Магнитогорска в котлете попался предмет опаснее мертвого клеща.

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