В Челябинской области продают переписку с любовницами

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-23T04:34:50+03:00

В соцсетях предлагают за 2 тыс. руб. узнать все секреты вашей второй половинки

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Удивительно, что есть люди, которые не доверяют своим родным, но при этом верят незнакомцам. Иначе не было бы такого денежного развода.

— Написал мне человек с закрытого аккаунта с прекрасной фамилией Кикуш. Девчата, ребята, ну вот скажите мне, насколько все плохо должно быть в семье, чтобы повестись на такое? Таким Кикушам показывайте кукиш! — написала в соцсети жительница Озерска Елена.

Из скринов ее переписки видно, что незнакомец предлагает купить логин и пароль от секретного аккаунта ее мужа в соцсетях. Стоит это 2 тыс. руб. За эти деньги обманутая жена узнает о похождениях супруга с любовницей.

— И много ли лохушек ведутся на такое? — спрашивает Елена.

— Да мне все равно. Живите в неведении, если хотите. Всего доброго! Но по четвергам обратите на него внимание… — ответил горе-предприниматель.

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