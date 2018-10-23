Челябинцы попали в топ-семь благотворительных проектов России

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-23T05:32:39+03:00

Чтобы получить главный приз, им нужны голоса земляков

Изменить размер текста: A A

Фонд «Подари жизнь» проводит голосование за лучший благотворительный проект России. Победитель получит премию «Маленький принц». В семерку финалистов попала челябинская организация помощи детям, больным онкологией, «Искорка». И ей нужна поддержка земляков.

— В шорт-листе голосования — семь российских фондов, каждый — с одним благотворительным проектом. И только Челябинское движение помощи онкобольным детям «Искорка» представлено сразу двумя проектами. Жюри, отбиравшее финалистов, посчитало обе заявки от челябинцев достойными и допустило до голосования, — говорят в фонде.

Первый проект «Подари жизнь» направлен на повышение онкологической настороженности населения. Он позволяет узнать о болезни, о факторах риска. Второй проект «Курс на счастье в семье» имеет практическое приложение — сопровождение 105 семей, где живут ребятишки, больные раком.

Отдать свой голос за «Искорку» можно до 25 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.