Челябинцы попали в топ-семь благотворительных проектов России
Фонд «Подари жизнь» проводит голосование за лучший благотворительный проект России. Победитель получит премию «Маленький принц». В семерку финалистов попала челябинская организация помощи детям, больным онкологией, «Искорка». И ей нужна поддержка земляков.
— В шорт-листе голосования — семь российских фондов, каждый — с одним благотворительным проектом. И только Челябинское движение помощи онкобольным детям «Искорка» представлено сразу двумя проектами. Жюри, отбиравшее финалистов, посчитало обе заявки от челябинцев достойными и допустило до голосования, — говорят в фонде.
Первый проект «Подари жизнь» направлен на повышение онкологической настороженности населения. Он позволяет узнать о болезни, о факторах риска. Второй проект «Курс на счастье в семье» имеет практическое приложение — сопровождение 105 семей, где живут ребятишки, больные раком.
Отдать свой голос за «Искорку» можно до 25 октября.
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