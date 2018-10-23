Жители Челябинской области получили рекордное число посылок с товарами из-за границы

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-23T06:51:55+03:00

Причем, сегодня они приходят в наш региона гораздо быстрее

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За девять месяцев этого года южноуральцы получили более 4,8 млн посылок с товарами из-за границы. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже и превышает годовой объем 2017 года, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».

В лидерах по темпам роста оказались Копейск, Карталы и Кыштым.

— Уже очевидно, что по итогам года мы установим очередной рекорд. Скорее всего, мы получим порядка семи миллионов посылок, — говорит директор УФПС Челябинской области Владимир Образцов. — Для сравнения в 2017 году мы обработали 4,6 миллионов международных отправлений, в 2016 — 2,9 млн. посылок и мелких пакетов, а в 2015-м — всего полтора миллиона.

Чтобы посылки из-за границы приходили в российские регионы быстрее, «Почта России» открыла новый маршрут доставки из Китая. Теперь все отправления из Гонконга ежедневно приходят по морю во Владивосток, оттуда по железной дороге — в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Ранее почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом.

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