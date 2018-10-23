Челябинская епархия выступила против Хэллоуина
Миссионерский отдел Челябинской епархии обратился с призывом ко всем православным не отмечать европейский Хэллоуин. Здесь считают, что он несет опасность для нашей страны и может вызвать распад российского государства.
— Гражданскому обществу следует твердо дистанцироваться от «культурных инициатив», не имеющих отношения к отечественной духовной традиции, деформирующих и прямо разрушающих ее, — говорят в миссионерском отделе.
Такие праздники, как Хэллоуин, полагают в епархии, превращают народ в «биомассу», не помнящую родства, а духовный релятивизм «приводит к эксцессам наподобие керченского колумбайна».
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