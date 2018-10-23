Жителя Южного Урала обнаружили мертвым после недели поисков

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-23T08:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти неделю полиция и волонтеры искали 23-летнего жителя Магнитогорска Ивана К. Еще 17 октября он сбежал из 3-й городской больницы. По словам медиков, молодой человек нуждался в медицинской помощи.

Увы, найти его в добром здравии не удалось. Парня обнаружили мертвым. Информацию о смерти молодого человека подтвердили волонтеры отряда «Легион Спаса». Они принимали активное участие в поисках. Причина смерти пропавшего не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.