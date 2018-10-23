2018-10-23T08:22:05+03:00
Общество

Жителя Южного Урала обнаружили мертвым после недели поисков

Обстоятельства смерти не разглашаются
Лидия ПЕСКОВА
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Почти неделю полиция и волонтеры искали 23-летнего жителя Магнитогорска Ивана К. Еще 17 октября он сбежал из 3-й городской больницы. По словам медиков, молодой человек нуждался в медицинской помощи.

Увы, найти его в добром здравии не удалось. Парня обнаружили мертвым. Информацию о смерти молодого человека подтвердили волонтеры отряда «Легион Спаса». Они принимали активное участие в поисках. Причина смерти пропавшего не уточняется.

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