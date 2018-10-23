Новенький полигон в Полетаево под Челябинском уже загадили мелкими свалками мусора

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-23T08:52:20+03:00

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Новый мусорный полигон в Полетаево может стать зоной экологического бедствия. Эксперты Общероссийского народного фронта сняли работу свалки с помощью квадрокоптера и обнаружили серьезные нарушения, сообщает пресс-служба общественной организации.

— Машины проезжают на свалку мимо весового контроля. Отсутствует моечный комплекс, который должен омывать колеса, когда автомобили возвращаются с полигона, — говорят в ОНФ. — Все машины проезжают сразу на тело полигона мимо сортировочной станции. Мусор высыпается рядом со свалкой, прямо на землю, которая ничем не застелена, а рядом находится единственный водный источник питьевой воды — Шершневское водохранилище.

Активисты заметили также, что мусор сжигают, а уплотнение отходов не ведется. Зафиксирован выход за пределы территории свалки: мусор уже начинают складировать на землях федерального значения и землях сельхозназначения. Также ведутся работы по расширению полигона — копаются новые ямы.

Активисты отправили обращение в прокуратуру.

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