2018-10-23T09:26:13+03:00
Общество

Маршрутчиков Магнитогорска начали штрафовать за весеннее повышение цен

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил картельный сговор
Лидия ПЕСКОВА
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Проезд в маршрутках должен подешеветь.Проезд в маршрутках должен подешеветь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В конце зимы проезд в маршрутках Магнитогорска резко подорожал. На одиннадцати маршрутах цены выросли с 20 до 25 рублей. Это вызвало обоснованные подозрения Антимонопольного органа. Ситуация походила на картельный сговор.

В отношении четырех перевозчиков сразу возбудили дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Предпринимателям выдали предписание снизить цены до прежнего уровня. Однако так поступил только один владелец маршруток. Другие подали на УФВС в суд. И на днях проиграли. Арбитражный суд Челябинской области оставил их обращение без удовлетворения.

Теперь за сговор предпринимателям грозят штрафы. Один из них уже оштрафован на 20 тыс. рублей.

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