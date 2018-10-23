Бухгалтер автосалона украла из кассы 1,3 млн рублей в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-23T09:46:57+03:00

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Курчатовский районный суд Челябинска приговорил к пяти годам условно бухгалтера автосалона за крупную кражу денег из кассы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— 41-летняя дама работала бухгалтером-кассиром в одном из крупных автосалонов Челябинска. В 2015-2016 годах она похитила из кассы организации наличные деньги больше 1,3 млн. рублей и потратила их на личные нужны, — рассказывают в пресс-службе.

Перед очередной ревизией кассы женщина попыталась скрыть свое преступление. Под выдуманным предлогом он обратилась к кассиру выдать ей временно 1,5 млн рублей и внесла их на время ревизии в кассу. Но обман вскрылся. Мошенницу осудили на пять лет условно, но при условии, что она возместит причиненный ущерб.

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