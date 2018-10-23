Фитнес-инструктора из Челябинска осудили за сбыт анаболиков
22-летнего фитнес-инструктора, который трудился в разных спортивных залах Челябинска, приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за незаконный сбыт анаболиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Молодой человек занимался боди-билдингом и около трех лет сам употреблял анаболические стероиды. Помимо этого, не имея лицензии на ведение фармацевтической деятельности, он помогал приобрести такие препараты своим знакомым и клиентам, — говорят в ведомстве.
С учетом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.