Фитнес-инструктора из Челябинска осудили за сбыт анаболиков

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-23T10:02:00+03:00

Мужчина принимал их сам и продавал своим подопечным

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22-летнего фитнес-инструктора, который трудился в разных спортивных залах Челябинска, приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за незаконный сбыт анаболиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Молодой человек занимался боди-билдингом и около трех лет сам употреблял анаболические стероиды. Помимо этого, не имея лицензии на ведение фармацевтической деятельности, он помогал приобрести такие препараты своим знакомым и клиентам, — говорят в ведомстве.

С учетом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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