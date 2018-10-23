2018-10-23T10:22:22+03:00
Общество

Чтобы обмануть мужа, дамочка из Челябинска обманула полицию

Но правда быстро вышла наружу
Лидия ПЕСКОВА
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Женщине не решилась признаться мужу. что потеряла крупную сумму, и выдумала историю с грабежом для полиции.Женщине не решилась признаться мужу. что потеряла крупную сумму, и выдумала историю с грабежом для полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Челябинска осуждена за заведомо ложное заявление о грабеже, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— В марте 2018 года дамочка потеряла кошелек, где лежали восемь тысяч рублей, предназначенные для оплаты кредита, — уточняют подробности этой истории в ведомстве. — Чтобы скрыть этот факт от супруга, женщина заявила в полицию, что ее ограбили в подземном переходе на «Теплотехе».

Когда правда открылась, силовики решили дамочку наказать, ведь она отвлекла их от важной работы по поиску настоящих преступников.

За заведомо ложный донос жительницу Челябинска оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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