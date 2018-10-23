2018-10-23T10:55:17+03:00
Общество

Экс-депутат и звезда «Универа» Мария Кожевникова поддержала воспитателя из Челябинской области

Садики перестали охранять по ночам — это возмутило не только простых людей, но и звезд
Андрей АБРАМОВ
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Мария Кожевникова попросила минобр разобраться в ситуации в Челябинской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВМария Кожевникова попросила минобр разобраться в ситуации в Челябинской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Педагог детсада «Петушок» Ирина Серегина в городе Юрюзань на прошлой неделе записала видеообращение, которое разлетелось по Сети. В нем она рассказывает, что в садиках сократили ставку ночного сторожа и теперь здания никто не охраняет. Роликом челябинки поделилась в своем Instagram экс-депутат Мария и актриса Мария Кожевникова.

— Сколько можно издеваться?! Давайте устроим общественный резонанс, делайте репост! Кто, если не мы, защитим наших детей? Как можно так халатно относиться к безопасности и издеваться над воспитателями?! С себя, со своей администрации снимите охрану и отдайте детям. Напомню это ваша обязанность, нормальные условия для работы детского сада. ризываю министерство образования подключиться к решению вопроса и проверки всех садиков во всех регионах нашей любимой и необъятной Родины! — написала эмоциональный пост Кожевникова.

Кстати, министерство образования Челябинской области видео посмотрело. Министр Кузнецов пообещал разобраться и назвал сокращение ставок сторожей преждевременным решением.

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