2018-10-23T11:31:50+03:00
Общество

«Суровые челябинцы»: в магазине на Южном Урале рухнул потолок, но покупателей это не смутило

Люди продолжили выбирать товары и словно не заметили свисающих плит
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В магазине Челябинской области рухнул потолок. Фото: «Подслушано Трехгорный»В магазине Челябинской области рухнул потолок. Фото: «Подслушано Трехгорный»
Изменить размер текста:

22 октября в одном из сетевых супермаркетов города Трехгорный в Челябинской области произошел неприятный инцидент. В торговом зале обвалился потолок. К счастью, не бетонные перекрытия, а плиты, которые закрывают провода и вентиляцию.

— Они тоже опасны. Упади такая на голову бабушке или ребенку — зашибет. Плюс там же еще лампы в некоторых встроены, — пишут очевидцы в соцсетях.

— Мы зашли в магазин и потолок рухнул. Самое смешное — вокруг ходил народ и внимания не обращал. Будто так и должно быть, — добавляет свидетель.

Никто из посетителей и работников супермаркета не пострадал. Сейчас в магазина работают ремонтики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-депутат и звезда «Универа» Мария Кожевникова поддержала воспитателя из Челябинской области
Чтобы обмануть мужа, дамочка из Челябинска обманула полицию
Фитнес-инструктора из Челябинска осудили за сбыт анаболиков
Бухгалтер автосалона украла из кассы 1,3 млн рублей в Челябинске
Маршрутчиков Магнитогорска начали штрафовать за весеннее повышение цен
Новенький полигон в Полетаево под Челябинском уже загадили мелкими свалками мусора
Жителя Южного Урала обнаружили мертвым после недели поисков
Челябинская епархия выступила против Хэллоуина
Жители Челябинской области получили рекордное число посылок с товарами из-за границы
Челябинцы попали в топ-семь благотворительных проектов России
«Подавать в отставку не планирую»: губернатор Борис Дубровский планирует избираться на новый срок
Трасса для чемпионов: в Копейске построили уникальную точку подготовки спортсменов
В Челябинской области продают переписку с любовницами
Вода пришла. Губернаторский проект работает в отдаленных селах
Металл и продукты питания — в Азию: губернатор Дубровский подвел итоги визита в Узбекистан
Житель Магнитогорска нашел в коробке с соком клеща
Эксклюзив: в Челябинск из Кремля привезли редкие экспонаты
Без долгов: более 56 миллиардов губернатор Дубровский направил на развитие дорог
В Челябинске автобусы с садовых маршрутов «перекинут» на городские