«Суровые челябинцы»: в магазине на Южном Урале рухнул потолок, но покупателей это не смутило

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-23T11:31:50+03:00

Люди продолжили выбирать товары и словно не заметили свисающих плит

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22 октября в одном из сетевых супермаркетов города Трехгорный в Челябинской области произошел неприятный инцидент. В торговом зале обвалился потолок. К счастью, не бетонные перекрытия, а плиты, которые закрывают провода и вентиляцию.

— Они тоже опасны. Упади такая на голову бабушке или ребенку — зашибет. Плюс там же еще лампы в некоторых встроены, — пишут очевидцы в соцсетях.

— Мы зашли в магазин и потолок рухнул. Самое смешное — вокруг ходил народ и внимания не обращал. Будто так и должно быть, — добавляет свидетель.

Никто из посетителей и работников супермаркета не пострадал. Сейчас в магазина работают ремонтики.

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