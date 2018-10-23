«Суровые челябинцы»: в магазине на Южном Урале рухнул потолок, но покупателей это не смутило
22 октября в одном из сетевых супермаркетов города Трехгорный в Челябинской области произошел неприятный инцидент. В торговом зале обвалился потолок. К счастью, не бетонные перекрытия, а плиты, которые закрывают провода и вентиляцию.
— Они тоже опасны. Упади такая на голову бабушке или ребенку — зашибет. Плюс там же еще лампы в некоторых встроены, — пишут очевидцы в соцсетях.
— Мы зашли в магазин и потолок рухнул. Самое смешное — вокруг ходил народ и внимания не обращал. Будто так и должно быть, — добавляет свидетель.
Никто из посетителей и работников супермаркета не пострадал. Сейчас в магазина работают ремонтики.
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