В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-23T13:00:06+03:00

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Челябинкам, желающим навести красоту на ногтях, теперь стоит внимательно выбирать мастеров. В соцсетях появились «бьюти-мошенники». На удочку одного из них попалась наша читательница Анна.

— Нашла объявление в одной из челябинских групп в соцсетях. Клиентов подыскивала опытный мастер, принимает она в собственном салоне. На ее странице выложено много работ, никаких подозрений у меня даже не возникло, — рассказала Анна корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Мастер записала меня, попросила выслать предоплату — 300 рублей, а маникюр стоит 1200. Это нормальная практика сейчас у многих мастеров, тем более сумма небольшая. Я отправила деньги без задней мысли.

Как только они поступили на счет, маникюрщица скинула адрес салона и подробное описание, как до него добраться.

В назначенный день и час клиентка приехала на место и очень удивилась — никакого салона и даже намека на него не было. Стала звонить мастеру, а той уже и след простыл.

— Во «ВКонтакте» кинула меня в черный список, а телефон отключила. Через день страницу удалила. Я написала в группу, где нашла объявление. Администратор мне рассказала, что я не единственная «жертва» — ей уже написали несколько обманутых девочек.

Челябинка позвонила в банк, чтобы вернуть деньги. Но специалисты отказали. Поскольку деньги она отправила сама и отправку подтвердила.

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