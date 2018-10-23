2018-10-23T13:00:06+03:00
Происшествия

В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны

«Бьюти-мошенники» орудуют в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Мастера записывают клиенток, берут с них предоплату и пропадают.Мастера записывают клиенток, берут с них предоплату и пропадают.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Челябинкам, желающим навести красоту на ногтях, теперь стоит внимательно выбирать мастеров. В соцсетях появились «бьюти-мошенники». На удочку одного из них попалась наша читательница Анна.

— Нашла объявление в одной из челябинских групп в соцсетях. Клиентов подыскивала опытный мастер, принимает она в собственном салоне. На ее странице выложено много работ, никаких подозрений у меня даже не возникло, — рассказала Анна корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Мастер записала меня, попросила выслать предоплату — 300 рублей, а маникюр стоит 1200. Это нормальная практика сейчас у многих мастеров, тем более сумма небольшая. Я отправила деньги без задней мысли.

Как только они поступили на счет, маникюрщица скинула адрес салона и подробное описание, как до него добраться.

В назначенный день и час клиентка приехала на место и очень удивилась — никакого салона и даже намека на него не было. Стала звонить мастеру, а той уже и след простыл.

— Во «ВКонтакте» кинула меня в черный список, а телефон отключила. Через день страницу удалила. Я написала в группу, где нашла объявление. Администратор мне рассказала, что я не единственная «жертва» — ей уже написали несколько обманутых девочек.

Челябинка позвонила в банк, чтобы вернуть деньги. Но специалисты отказали. Поскольку деньги она отправила сама и отправку подтвердила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Экс-мэру Челябинска Давыдову смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
«Суровые челябинцы»: в магазине на Южном Урале рухнул потолок, но покупателей это не смутило
Экс-депутат и звезда «Универа» Мария Кожевникова поддержала воспитателя из Челябинской области
Чтобы обмануть мужа, дамочка из Челябинска обманула полицию
Фитнес-инструктора из Челябинска осудили за сбыт анаболиков
Бухгалтер автосалона украла из кассы 1,3 млн рублей в Челябинске
Маршрутчиков Магнитогорска начали штрафовать за весеннее повышение цен
Новенький полигон в Полетаево под Челябинском уже загадили мелкими свалками мусора
Жителя Южного Урала обнаружили мертвым после недели поисков
Челябинская епархия выступила против Хэллоуина
Жители Челябинской области получили рекордное число посылок с товарами из-за границы
Челябинцы попали в топ-семь благотворительных проектов России
«Подавать в отставку не планирую»: губернатор Борис Дубровский планирует избираться на новый срок
Трасса для чемпионов: в Копейске построили уникальную точку подготовки спортсменов
В Челябинской области продают переписку с любовницами
Вода пришла. Губернаторский проект работает в отдаленных селах
Металл и продукты питания — в Азию: губернатор Дубровский подвел итоги визита в Узбекистан
Житель Магнитогорска нашел в коробке с соком клеща
Эксклюзив: в Челябинск из Кремля привезли редкие экспонаты
Без долгов: более 56 миллиардов губернатор Дубровский направил на развитие дорог
В Челябинске автобусы с садовых маршрутов «перекинут» на городские