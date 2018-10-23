В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны
Челябинкам, желающим навести красоту на ногтях, теперь стоит внимательно выбирать мастеров. В соцсетях появились «бьюти-мошенники». На удочку одного из них попалась наша читательница Анна.
— Нашла объявление в одной из челябинских групп в соцсетях. Клиентов подыскивала опытный мастер, принимает она в собственном салоне. На ее странице выложено много работ, никаких подозрений у меня даже не возникло, — рассказала Анна корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Мастер записала меня, попросила выслать предоплату — 300 рублей, а маникюр стоит 1200. Это нормальная практика сейчас у многих мастеров, тем более сумма небольшая. Я отправила деньги без задней мысли.
Как только они поступили на счет, маникюрщица скинула адрес салона и подробное описание, как до него добраться.
В назначенный день и час клиентка приехала на место и очень удивилась — никакого салона и даже намека на него не было. Стала звонить мастеру, а той уже и след простыл.
— Во «ВКонтакте» кинула меня в черный список, а телефон отключила. Через день страницу удалила. Я написала в группу, где нашла объявление. Администратор мне рассказала, что я не единственная «жертва» — ей уже написали несколько обманутых девочек.
Челябинка позвонила в банк, чтобы вернуть деньги. Но специалисты отказали. Поскольку деньги она отправила сама и отправку подтвердила.
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