2018-10-23T13:09:37+03:00
Общество

Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички

Сергей Приколотин дал консультации в качестве кардиолога
Ольга АНТОНОВА
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Министр здравоохранения Сергей Приколотин поработал в сельском ФАПе в качестве кардиолога. Фото: Мария Хворостова.Министр здравоохранения Сергей Приколотин поработал в сельском ФАПе в качестве кардиолога. Фото: Мария Хворостова.
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В Челябинской области работает 674 сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В отдаленных селах ФАПы — это и пункт неотложной медицинской помощи, и важные беседы с фельдшером. А у медработника — забот полон рот. Нужно и чистоту поддерживать, и участок вокруг домика в порядке содержать. Потому по всей стране прошли масштабные субботники #ДоброВСело, организованные федеральным Правительством и Минздравом РФ.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального минздрава, на Южном Урале акция стартовала в п. Тарасовка (Чесма).

Волонтеры побывали в 12 южноуральских ФАПах. Финал акции состоялся во вторник, 23 октября, в п. Буранный Агаповского района. Пациентов приняли врачи из магнитогорской горбольницы № 3 и из Агаповской ЦРБ. .

Прибыл в Буранный и министр здравоохранения Сергей Приколотин. Министр владеет несколькими врачебными специальностями, сегодня он провел прием в качестве кардиолога.

— Губернатор Борис Дубровский с особым вниманием относится к вопросу доступности и качества медицинской помощи на селе. Так, он лично принимал участие в отборе тех сельских поселений области, в которых проходит Всероссийский субботник «Добро в село», — сказал министр.

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