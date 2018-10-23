Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-23T13:27:46+03:00

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В понедельник, 22 октября, состоялась встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— Встреча прошла конструктивно. Я доложил руководителю правительства о социально-экономической ситуации в Челябинской области, показал цифры, сделал некую оценку окончания года, сообщил о фактическом окончании уборочной кампании. Докладывал о ходе выполнения Указа президента РФ по подготовке Челябинска к проведению саммитом ШОС и БРИКС в 2020 году, — сообщил губернатор.

Второй вопрос встречи - строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург.

— Попросил председателя Правительства РФ включить этот проект в магистральный федеральный план. Нам крайне важно находиться в этой системе координат. Этот вопрос так же взяли в проработку, — сказал Дубровский.

Кстати, проект ВСМ, инициированный Дубровским, одобрен по итогам технологического и ценового аудита.

Аудит начался в июле 2018 года. Победителем в конкурсе на право его проведения стала компания «ПрайсвотерхаусКуперс». К аудиту был привлечен и Петербургский госуниверситет путей сообщения.

— Принятые технологические и конструктивные решения на стадии обоснования инвестиций в целом соответствуют современной отечественной и международной практике в области ВСМ. Сводное заключение экспертной организации — положительное, — следует из заключения.