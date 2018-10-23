В детские сады Челябинской области вернут сторожей

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-23T14:11:42+03:00

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На прошлой неделе воспитательница из детского сада «Петушок» Юрюзани Ирина Серегина записала не видообращение — крик души. Педагог сообщила, что почти во всех садиках города сокращены ставки сторожей, и здания никто не охраняет. Были попытки взлома дверей, неизвестные лезли в здание ее садика.

Обращение задело за живое экс-депутата Госдумы, актрису и трижды маму Марию Кожевникову. Она призвала вернуть сторожей в садики: экономия на детской безопасности недопустима.

В тот же день губернатор Борис Дубровский распорядится разобраться в ситуации и отправил с проверкой в Юрюзань министра образования и науки Александра Кузнецова.

— Обращение педагога Ирины Серегиной по ситуации в детсаду в Юрюзани — на моем личном контроле. Ликвидация ставок сторожей противоречит логике своевременного реагирования. Ошибки нужно исправить, — заявил Дубровский.

Ирина Серегина заявляет об угрозах в ее адрес. Губернатор подчеркнул, что правоохранительные органы должны проверить эти факты.

— Безопасность детей — безусловный приоритет, и никакие финансовые аргументы тут неуместны, — добавил Дубровский.

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