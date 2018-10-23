Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-23T14:32:50+03:00

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На прошлой неделе в соцсети вбросили несколько фотографий известного блогера и журналиста Юрия Дудя из Челябинска. Гадали, к кому же автор суперрейтинговых интервью приехал на Урал? Но вопрос нужно ставить иначе: не к кому, а для чего.

— Один из самых «мемоемких» городов и удивительно плодородное место. За последние годы здесь выросло много актеров, хоккеистов и просто замечательных людей, — говорит Дудь в свежем выпуске шоу, героем которого стал рэпер GONE.Fludd.

Юрий рассказал, что пробыл в Челябинске всего день, но успел проникнуться им.

— Без шуток, тем, кто любит внутренний туризм, рекомендую. Увидеть классный хоккей, побывать на рок-концерте — все главные группы страны приезжают сюда регулярно. Но главное, чтобы еще лучше понять, в какой стране мы живем.

По итогу тирада, прославляющая южноуральскую столицу, оказалась рекламой. Не только города, но и банка-спонсора шоу.

Челябинск неоднократно упоминался в шоу «вДудь». Лидер группы «Кровосток» Шило комплиментарно назвал Челябинск самым невероятным в мире городом. А комик Руслан Белый наоборот окрестил адом. В выпуске с рэпером Андреем Бледным обсудили секс-скандал в челябинском интернате. Рокер «Чача» Иванов у Дудя вспомнил про любимый Челябинск.

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