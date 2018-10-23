2018-10-23T15:33:31+03:00
Происшествия

Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка

Сразу четыре авто столкнулись на Свердловском проспекте
Андрей АБРАМОВСергей УФИМЦЕВ
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Пробка оценивается в пять баллов.Пробка оценивается в пять баллов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Авария произошла на перекрестке ул. Труда и Свердловского проспекта. Toyota перестраивалась для поворота в крайний ряд и подрезала Daewoo Nexia. Далее «паровозиком» присоединились Lada Priora и Nissan.

ДТП случилось вечером 23 октября. На месте оказался корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Никто из водителей не пострадал. У машин косметические вмятины. На дорогу разлилось моторное масло, — сообщает корреспондент «КП».

Из-за столкновения на Свердловском проспекте образовался затор. На месте ДТП работает аварийный комиссар.

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