Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Сразу четыре авто столкнулись на Свердловском проспекте
Пробка оценивается в пять баллов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Авария произошла на перекрестке ул. Труда и Свердловского проспекта. Toyota перестраивалась для поворота в крайний ряд и подрезала Daewoo Nexia. Далее «паровозиком» присоединились Lada Priora и Nissan.
ДТП случилось вечером 23 октября. На месте оказался корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
— Никто из водителей не пострадал. У машин косметические вмятины. На дорогу разлилось моторное масло, — сообщает корреспондент «КП».
Из-за столкновения на Свердловском проспекте образовался затор. На месте ДТП работает аварийный комиссар.