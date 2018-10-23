Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-23T16:42:11+03:00

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Смертельное ДТП произошло около семи утра, 23 октября, на улице Садовой в Копейске. Бордовый ИЖ сбил 60-летнего пенсионера и скрылся, сообщает отдел пропаганды УГИБДД Челябинской области.

Водитель с места преступления скрылся. Но свидетели очень точно описали машину — назвали марку и цвет. Оставалось найти ее в маленьком городе. Это сделали быстро. Полицейские догнали виновника ДТП, когда тот уходил от погони по проселочной дороге. Когда силовики обнаружили на лобовом стекле автомобиля следы столкновения, то сомнений в виновности человека, сидящего за рулем, не осталось.

Дальше инспекторов ждали одни сюрпризы. Оказалось, водитель изрядно пьян, и хотя ему только-только исполнилось 18, прав на управление автомобилем он не имел.

Виновнику ДТП грозят семь лет заключения.

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