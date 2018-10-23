2018-10-23T17:39:14+03:00
Общество

В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму

А судебные приставы закрыли сразу два исполнительных производства
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пласте судебные приставы одним взысканием закрыли два исполнительных производства — по выплате алиментов и погашению кредита, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области

25-летний житель маленького городка не мог дождаться положенных ему алиментов. Долг отца перед сыном составлял 35 тысяч рублей, но отдавать их мужчина не торопился — перечислял чаду по паре сотен за месяц. Наконец, приставы получили оперативную информацию: горе-папаша нашел работу. И отправили в бухгалтерию исполнительный лист. За два месяца долг был погашен.

— В то же время за мамой молодого мужчина тоже числился долг по кредиту — 13 тысяч, — рассказали в пресс-службе. — Судебный пристав из Пласта посоветовал сыну оплатить его сразу. И сын согласился.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24