Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-23T18:06:51+03:00

Местные СМИ сообщают об этом со ссылкой на источник в правительстве региона

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Совещание по вопросам детского туризма, которое проходило 23 октября при участии главы региона, закончилось больничной койкой для министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева. Местные СМИ сообщают об этом со ссылкой на источник в правительстве региона.

Рассказывают, что министр почувствовал себя плохо во время одного из выступлений. Это заметили его коллеги и вывели Лихачева из зала. После этого топ-чиновника увезли прямо в больницу на служебной машине.

Говорят, что на работу министр уже пришел с повышенным давлением. Во время совещания у него случился гипертонический криз.

Информацию подтверждает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. По словам Федечкина, состояние министра стабилизировалось, ему лучше.

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