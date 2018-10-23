В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-23T20:01:52+03:00

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Санитарка рентген-кабинета Звериноголовской районной больницы Светлана Адаменко потеряла работу, когда открыто стала критиковать «оптимизацию» рабочих кадров, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В этом году нескольких санитарок перевели на должность уборщиц, зарплата женщин растаяла почти на треть. Вопреки МРОТу, который больше 10 тысяч, их оклад составлял 6,8 тыс. рублей. Уборщицы написали письмо в приемную президента России, а Адаменко поделилась бедой с редакторами «Прямого эфира» и программы «Мужское и женское».

После этого женщину сразу уволили. Главрач больницы заверил, что увольнение — очередной виток оптимизации. Оно не связано со звонками в Москву. Однако женщина, как она утверждает, сама слышала от куратора этой больницы, что за такие дела нужно сразу же увольнять.

Сегодня женщина судится с управлением Пенсионного фонда России по Кетовскому району. Она пытается доказать, что ей положена льготная пенсия. Бывшее руководство не поддерживает ее в этом. А дамы, писавшие вместе с ней президенту, продолжают работать в больнице.

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