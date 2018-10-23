2018-10-23T20:01:52+03:00
Общество

В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»

Теперь женщина судится с бывшим работодателем
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Санитарку рентген-кабинета уволили после звонка в Москву.Санитарку рентген-кабинета уволили после звонка в Москву.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Санитарка рентген-кабинета Звериноголовской районной больницы Светлана Адаменко потеряла работу, когда открыто стала критиковать «оптимизацию» рабочих кадров, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В этом году нескольких санитарок перевели на должность уборщиц, зарплата женщин растаяла почти на треть. Вопреки МРОТу, который больше 10 тысяч, их оклад составлял 6,8 тыс. рублей. Уборщицы написали письмо в приемную президента России, а Адаменко поделилась бедой с редакторами «Прямого эфира» и программы «Мужское и женское».

После этого женщину сразу уволили. Главрач больницы заверил, что увольнение — очередной виток оптимизации. Оно не связано со звонками в Москву. Однако женщина, как она утверждает, сама слышала от куратора этой больницы, что за такие дела нужно сразу же увольнять.

Сегодня женщина судится с управлением Пенсионного фонда России по Кетовскому району. Она пытается доказать, что ей положена льготная пенсия. Бывшее руководство не поддерживает ее в этом. А дамы, писавшие вместе с ней президенту, продолжают работать в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора
В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму
Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны