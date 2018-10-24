2018-10-24T04:11:14+03:00
Общество

«Такая экотропа нам не нужна»: челябинцы жалуются на грязь и темноту в городском бору

А споры по поводу его нового дизайна не утихают уже две недели
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Светлана ОвчинниковаФото: Светлана Овчинникова
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В начале октября в городском бору Челябинска открылась обновленная экотропа. Также известная как «тропа здоровья» или «тропа пенсионеров». Вот только пенсионеры не поняли нового дизайна. Все объекты — скамейки, беседки, качели, урны и т. д. — были выкрашены в черный цвет.

— Как дорога на кладбище, — пишут челябинцы в соцсетях.

Идея авторов проекта была в том, чтобы разномастные объекты привести к одному стилю. А черный, мол, сегодня в тренде. Впрочем, есть и те, кому новинка понравилась. О вкусах не спорят. Но это далеко не все претензии. Заслуженный учитель РФ Светлана Овчинникова раскритиковала облагороженную экотропу.

— Поваленные деревья и много мусора. Корни так и не засыпаны на дороге, как это планировалось сделать. Много ям и грязи после дождя, не выровнена тропа. Инвалидам ее не преодолеть. Информационная функция тропы не реализована (написанное на стендах не раскрывает богатства растений и животных нашего бора). Эстетическая функция отсутствует. Стенды выбиваются из природного ландшафта. Освещения нет. После работы не погуляешь. Фонарик берите с собой. Такая тропа не нужна. Она сделана лишь для отчета о потраченном гранте (почти 2 млн. руб. — прим. автора), — написала Светлана Овчинникова в соцсети.

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