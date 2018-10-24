2018-10-24T04:13:15+03:00
Общество

В космосе есть планета «Челябинск»

Это выяснил южноуральский ученый
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Смотри, где-то там Челябинск!Смотри, где-то там Челябинск!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Оказывается, у Челябинска есть астероид-тезка. Об этом рассказал в своем блоге проректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрий Филиппов.

— Знаете ли вы, что в космосе летает планета под названием «Челябинск»? И летает она там уже пять лет. Я лично не знал, потому что русскоязычный сектор Интернета не выдает ничего по этому поводу. И только на англоязычных страницах я совершенно случайно обнаружил информацию о том, что планета была открыта в 1992 году, а в 2013 году она получила название «Челябинск», — говорит Филиппов.

Ученый сокрушается, что Челябинск не использовал это в формировании положительного имиджа региона, в изготовлении сувениров, в каких-то интересных проектах и т.д. А ведь не каждый город летает в космосе!

Согласно источнику, найденному Филипповым, малую планету (астероид) «Челябинск» назвали так после падения метеорита в 2013 году. До этого она имела только номер 21088. Обнаружил планету в 1992 году и затем дал ей имя бельгийский астроном Эрик Элстом в обсерватории ESA в Чили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске
Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска
«Такая экотропа нам не нужна»: челябинцы жалуются на грязь и темноту в городском бору
В Челябинской области зафиксирована вспышка пневмонии среди детей
В Челябинске обворовали автомобиль на платной стоянке
В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота
В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»
Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора
В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму
Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны