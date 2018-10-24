В космосе есть планета «Челябинск»

СЕГОДНЯ 04:12 2018-10-24T04:13:15+03:00

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Оказывается, у Челябинска есть астероид-тезка. Об этом рассказал в своем блоге проректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрий Филиппов.

— Знаете ли вы, что в космосе летает планета под названием «Челябинск»? И летает она там уже пять лет. Я лично не знал, потому что русскоязычный сектор Интернета не выдает ничего по этому поводу. И только на англоязычных страницах я совершенно случайно обнаружил информацию о том, что планета была открыта в 1992 году, а в 2013 году она получила название «Челябинск», — говорит Филиппов.

Ученый сокрушается, что Челябинск не использовал это в формировании положительного имиджа региона, в изготовлении сувениров, в каких-то интересных проектах и т.д. А ведь не каждый город летает в космосе!

Согласно источнику, найденному Филипповым, малую планету (астероид) «Челябинск» назвали так после падения метеорита в 2013 году. До этого она имела только номер 21088. Обнаружил планету в 1992 году и затем дал ей имя бельгийский астроном Эрик Элстом в обсерватории ESA в Чили.

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