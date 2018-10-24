2018-10-24T04:09:11+03:00
Общество

В Челябинской области зафиксирована вспышка пневмонии среди детей

Родители считают, что это случилось из-за плохой уборки в школах
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Школы и детские сады не спешат объявлять карантин.Школы и детские сады не спешат объявлять карантин.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В магнитогорской школе №8 пневмонией заболели уже 15 учеников. Однако, занятия продолжаются. Школьники и их родители возмущены.

— Часть классов распустили по домам. Остальные занимаются в одном классе, то есть не переходя по кабинетам. Но все ходят в туалет, буфет, столовую. Я с сегодняшнего дня не стала водить ребенка в школу. Эта информация не доносится до родителей, но пневмония процветает в 8-й школе уже около месяца. И неудивительно. Ведь техперсонал весь сократили. В школе полы не моются, не говоря уже о санузлах и столовой. Закройте уже школу на карантин и залейте ее хлоркой! — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Любовь Яблокова.

Отметим, что в целях экономии во многих школах города техничек заменили клининговыми службами. Горожане отмечают, что уборка стала проводиться значительно реже и менее качественно.

— Поясню ситуацию. Сейчас объявлен карантин только в тех классах, где зарегистрированы случаи заболевания. Все профилактические и карантинные мероприятия проводятся своевременно и в соответствии с требованиями. Проблемы с работой клининговой компании действительно есть, но это не значит, что школа не убирается. Администрация школы решает данный вопрос в соответствии с законодательством РФ, — написала в соцсети Катерина Яковлева, по всей видимости представитель школы №8.

Случаи заболевания пневмонией зафиксированы также в других школах и детских садах Магнитогорска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске
Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска
В космосе есть планета «Челябинск»
«Такая экотропа нам не нужна»: челябинцы жалуются на грязь и темноту в городском бору
В Челябинске обворовали автомобиль на платной стоянке
В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота
В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»
Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора
В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму
Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны