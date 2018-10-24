В Челябинской области зафиксирована вспышка пневмонии среди детей

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-24T04:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В магнитогорской школе №8 пневмонией заболели уже 15 учеников. Однако, занятия продолжаются. Школьники и их родители возмущены.

— Часть классов распустили по домам. Остальные занимаются в одном классе, то есть не переходя по кабинетам. Но все ходят в туалет, буфет, столовую. Я с сегодняшнего дня не стала водить ребенка в школу. Эта информация не доносится до родителей, но пневмония процветает в 8-й школе уже около месяца. И неудивительно. Ведь техперсонал весь сократили. В школе полы не моются, не говоря уже о санузлах и столовой. Закройте уже школу на карантин и залейте ее хлоркой! — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Любовь Яблокова.

Отметим, что в целях экономии во многих школах города техничек заменили клининговыми службами. Горожане отмечают, что уборка стала проводиться значительно реже и менее качественно.

— Поясню ситуацию. Сейчас объявлен карантин только в тех классах, где зарегистрированы случаи заболевания. Все профилактические и карантинные мероприятия проводятся своевременно и в соответствии с требованиями. Проблемы с работой клининговой компании действительно есть, но это не значит, что школа не убирается. Администрация школы решает данный вопрос в соответствии с законодательством РФ, — написала в соцсети Катерина Яковлева, по всей видимости представитель школы №8.

Случаи заболевания пневмонией зафиксированы также в других школах и детских садах Магнитогорска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06