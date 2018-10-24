В Челябинске обворовали автомобиль на платной стоянке
— Оставили автомобиль на стоянке на улице Бейвеля. Машина стояла напротив будки. Ночью сняли два аккумулятора. Человек, который ночью следил за стоянкой, отсыпается и на связь не выходит. Хозяин не берет трубку, а когда отвечает — посылает всех. Вызвали полицию, ждем, — написал в группе «ВКонтакте» житель микрорайона «Парковый».
В комментариях одни советуют требовать от администрации стоянки компенсацию. Другие пишут, что администрация стоянки ответственности не несет — мол, даже через суд ничего не добьешься. Если только это не полностью легальная организация, которая предоставляет чеки и договор.
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