В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-24T04:08:30+03:00

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Сначала лисы и совы, а теперь и еноты бегут из леса в город.

— У остановки АТЦ в сторону аэропорта енота сбила машина. На свет не реагирует. В руки не дается. Заберите кто-нибудь его. Жалко. Раздавят машины. Я его с остановки отогнал. Он теперь сидит на обочине между остановкой и забором. Сам забрать не смог, так как шел пешком, — написал Юрий Гордеев в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

Но челябинцы не вдохновились такой идеей. Рассудили разумно:

— И куда его? Он же дикий... Лося когда сбивают, тоже подбирать надо? Милый малыш, конечно, и жалко его… Но всех дикарей тащить тоже не правильно. К тому же, он может быть болен бешенством, — прокомментировала Екатерина Майская.

Однако, все же нашелся смельчак, готовый поймать енота и отвезти к ветеринару.

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