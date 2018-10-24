В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота
Сначала лисы и совы, а теперь и еноты бегут из леса в город.
— У остановки АТЦ в сторону аэропорта енота сбила машина. На свет не реагирует. В руки не дается. Заберите кто-нибудь его. Жалко. Раздавят машины. Я его с остановки отогнал. Он теперь сидит на обочине между остановкой и забором. Сам забрать не смог, так как шел пешком, — написал Юрий Гордеев в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».
Но челябинцы не вдохновились такой идеей. Рассудили разумно:
— И куда его? Он же дикий... Лося когда сбивают, тоже подбирать надо? Милый малыш, конечно, и жалко его… Но всех дикарей тащить тоже не правильно. К тому же, он может быть болен бешенством, — прокомментировала Екатерина Майская.
Однако, все же нашелся смельчак, готовый поймать енота и отвезти к ветеринару.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06