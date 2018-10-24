Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-24T04:30:08+03:00

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В стране идет масштабная кампания по переименованию аэропортов. Воздушные гавани в традиционно носят названия ближайших населенных пунктов, коими часто оказывались деревни. За рубежом давно называют аэропорты в честь великих. Идею решили перенять наши и запустили по всей стране конкурс. Комиссия отобрала десять имен, одним из которых назовут аэропорт в Челябинске.

В лонг-лист вошли:

разведчик Исхак Ахмеров;

основатель биогеохимии Владимир Вернадский;

кинорежиссер Сергей Герасимов;

физик Игорь Курчатов;

создатель школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев;

государственный деятель Николай Патоличев;

адвокат Федор Плевако;

меценат Владимир Покровский;

религиозный деятель Зайнулла Расулев;

военачальник Борис Шапошников.

— С 29 октября по 7 ноября пройдет соцопрос. Таким образом определится тройка лидеров, — рассказали в общественной палате Челябинской области.

Напомним, у конкурса достаточно строгие условия по которым недопустимо назвать аэропорт в честь, например, Петра Сумина или Лидии Скобликовой.

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