2018-10-24T04:30:08+03:00
Общество

Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска

В городе стартует соцопрос, чтобы узнать мнение южноуральцев
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Облик нового здания челябинского аэропорта выложен в Интернет.Облик нового здания челябинского аэропорта выложен в Интернет.
Изменить размер текста:

В стране идет масштабная кампания по переименованию аэропортов. Воздушные гавани в традиционно носят названия ближайших населенных пунктов, коими часто оказывались деревни. За рубежом давно называют аэропорты в честь великих. Идею решили перенять наши и запустили по всей стране конкурс. Комиссия отобрала десять имен, одним из которых назовут аэропорт в Челябинске.

В лонг-лист вошли:

разведчик Исхак Ахмеров;

основатель биогеохимии Владимир Вернадский;

кинорежиссер Сергей Герасимов;

физик Игорь Курчатов;

создатель школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев;

государственный деятель Николай Патоличев;

адвокат Федор Плевако;

меценат Владимир Покровский;

религиозный деятель Зайнулла Расулев;

военачальник Борис Шапошников.

— С 29 октября по 7 ноября пройдет соцопрос. Таким образом определится тройка лидеров, — рассказали в общественной палате Челябинской области.

Напомним, у конкурса достаточно строгие условия по которым недопустимо назвать аэропорт в честь, например, Петра Сумина или Лидии Скобликовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинск попал в рейтинг самых пьющих городов России
Влиятельное американское издание рассказало о всплывшем Сталине в Челябинской области
Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске
В космосе есть планета «Челябинск»
«Такая экотропа нам не нужна»: челябинцы жалуются на грязь и темноту в городском бору
В Челябинской области зафиксирована вспышка пневмонии среди детей
В Челябинске обворовали автомобиль на платной стоянке
В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота
В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»
Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора
В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму
Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны