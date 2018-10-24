Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска
В стране идет масштабная кампания по переименованию аэропортов. Воздушные гавани в традиционно носят названия ближайших населенных пунктов, коими часто оказывались деревни. За рубежом давно называют аэропорты в честь великих. Идею решили перенять наши и запустили по всей стране конкурс. Комиссия отобрала десять имен, одним из которых назовут аэропорт в Челябинске.
В лонг-лист вошли:
разведчик Исхак Ахмеров;
основатель биогеохимии Владимир Вернадский;
кинорежиссер Сергей Герасимов;
физик Игорь Курчатов;
создатель школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев;
государственный деятель Николай Патоличев;
адвокат Федор Плевако;
меценат Владимир Покровский;
религиозный деятель Зайнулла Расулев;
военачальник Борис Шапошников.
— С 29 октября по 7 ноября пройдет соцопрос. Таким образом определится тройка лидеров, — рассказали в общественной палате Челябинской области.
Напомним, у конкурса достаточно строгие условия по которым недопустимо назвать аэропорт в честь, например, Петра Сумина или Лидии Скобликовой.
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