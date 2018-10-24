2018-10-24T05:04:14+03:00
Общество

Влиятельное американское издание рассказало о всплывшем Сталине в Челябинской области

Журналист анализирует раскол в обществе, который породил бюст вождя
Андрей АБРАМОВ
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Прочесть статью The Wall Street Journal могут только подписчики издания.Прочесть статью The Wall Street Journal могут только подписчики издания.Фото: Скриншот сайта
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Деловая газета The Wall Street Journal из Нью-Йорка посвятила материал памятнику Иосифу Сталину, который нашли в Челябинской области. Монумент вождя обнаружили пару месяцев назад в Кусе. Понизили уровень воды в местном пруду, и тут из воды показались усы отца народов.

В своей статье журналист издания Джеймс Марсон рассказывает об общественных спорах, которые породил бюст диктатора. Когда его вытащили, стали решать, что делать с памятником неоднозначному лидеру. Одни говорили, что статую нужно вновь утопить в пруду. Другие предлагали открыть музей советской скульптуры, первым экспонатом которой сделать Иосифа Виссарионовича.

В итоге решили поставить памятник на видном месте. Хотя местные власти против и считают, что ему место только в музее.

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