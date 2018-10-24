Челябинск попал в рейтинг самых пьющих городов России

СЕГОДНЯ 05:22 2018-10-24T05:22:30+03:00

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Челябинск оказался в топе самых пьющих городов страны. Причем в рейтинг его поместили сами жители. Исследованием занималось агенство ZOOM MARKET. Оно опросило более трех тысяч респондентов в октябре 2018 года.

Челябинск оказался на восьмой строчке. Всего социологи опросили жителей 25 городов. Респондентам задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Лидерами антирейтинга стали жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми.

В социальных сетях челябинцы уже подвергают сомнениям выводы исследователей.

— Как можно судить о пристрастии к бутылке только по опросу? Где же анализ продаж? Где количество алкоголиков на учете в диспансерах? И вообще, если бы меня спросили, как часто я пью, я бы постеснялся и сказал, что делаю это очень редко, — написал горожанин Иван Макеев.

Пару лет назад Челябинск попадал в подобный ТОП, однако, там результат был куда скромнее. Кстати, по статистике, каждый второй челябинец выходит из алкомаркета с бутылкой водки или виски.

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