С вокзала Челябинска эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-24T08:22:14+03:00

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Неизвестный позвонил на ж/д вокзал Челябинска около 11 часов вечера 23 октября. Сказал, что в здании заложена бомба. Сотрудников и пассажиров экстренно эвакуировали. Экстренный службы обследовали здание.

— Во время оперативных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. На движение поездов данное происшествие не повлияло. Около полуночи всем разрешили вернуться в здание, — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Сейчас полиция разыскивает звонившего. За ложное сообщение о терроризме на вокзале грозит до пяти лет колонии или крупный штраф.

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